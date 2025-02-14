В Москве реализуют более 100 идей по развитию рыбных рынков

Посвященный рыбным рынкам проект «Москва — на волне» завершился на платформе «Город идей». Ассортимент, оформление гастрономических пространств, проведение акций и мероприятий обсудили более 24 тыс. человек. Среди более чем 3,7 тыс. идей отобрали 102 самые интересные, сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«В их числе — проведение онлайн-трансляций кулинарных мастер-классов, запуск сервиса доставки, публикация советов о том, как выбирать морепродукты. Кроме того, в рамках еженедельных акций горожане хотели бы пробовать рыбные блюда разных регионов России и стран мира», — рассказала Сергунина.

Например, жители Москвы предложили дополнить событийную программу конкурсом на лучший короткометражный фильм о рыбных рынках, экскурсиями, лекциями и квестами для детей. Среди идей — проведение интервью с поставщиками, размещение афиш мероприятий и создание электронной витрины. Москвичи выразили желание покупать подарочные наборы с разными видами деликатесов и иметь скидку в день рождения.

На сегодня в столице есть два рыбных рынка «Москва — на волне» — в районе Косино-Ухтомский и в Митине. Здесь гостей ждет более 600 позиций рыбной продукции из 3 океанов и 13 морей: охлажденная, свежемороженая и живая, вяленая и копченая рыба, морепродукты, полуфабрикаты и консервы.

В 2024 году платформа «Город идей» отметила первый юбилей — ей исполнилось 10 лет. Она помогает москвичам собрать мнения о том, как сделать жизнь в столице комфортнее. Развитием проекта занимается департамент информационных технологий столицы и ГКУ «Новые технологии управления».