Накануне Дня российского студенчества состоялся неформальный завтрак «без галстуков», на который были приглашены победители и призеры экономических конкурсов и соревнований. Во встрече приняла участие заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она уточнила, что студенты — это будущее российской экономики, поэтому открытый диалог с ними является одним из приоритетных направлений работы комплекса экономической политики Москвы.

«Для нас важно, чтобы будущие специалисты понимали, как устроена и работает экономика столицы, знали о ее ключевых тенденциях и перспективах развития, имели представление о том, какие задачи решают экономисты для обеспечения уверенного развития Москвы», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра отметила, что такие встречи помогают получать качественную обратную связь от молодежи: какие темы волнуют их больше всего, как они видят будущее столицы, какие у них есть идеи по развитию города.

К диалогу со студентами также присоединились заместитель руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Александр Зинин, генеральный директор Илья Залманов и молодые специалисты из подведомственных учреждений департаментов комплекса экономической политики. Встреча стала площадкой для прямого общения между студенческим сообществом и теми, кто участвует в формировании экономической стратегии столицы.

В ходе мероприятия на конкретных примерах студентам рассказали, какие задачи ежедневно решают сотрудники комплекса для поддержания экономической стабильности, уверенного социально-экономического развития Москвы, формирования конкурентной среды и благоприятного делового климата, а также других направлений, влияющих на благополучие горожан. Центральным элементом встречи стала сессия вопросов и ответов, в рамках которой участники обсудили профессиональные вызовы городской экономики и возможности участия будущих специалистов в проектах развития Москвы.

Это событие завершило цикл студенческих мероприятий, организованных при поддержке комплекса экономической политики Москвы в 2025 году: Школу городской экономики, Универсиаду по эконометрике, конкурс научных работ экономического факультета МГУ, Международный конкурс прикладных проектов «Регуляторная политика и GR-коммуникации», хакатон «Культура конкуренции по торгам и закупкам», дебаты «ОРВ и экономический анализ правовых актов» и другие. Участниками стали студенты ведущих московских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансового университета при правительстве РФ, РАНХиГС, МГИМО и Российской экономической школы.