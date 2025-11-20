В Москве прощаются с умершей от рака блогером Ириной Небогой

Десятки человек пришли проститься с умершей от рака блогером Небогой в Москве

Десятки человек прибыли в зал прощания при ЦКБ №1, чтобы проводить в последний путь блогера Ирину Небогу (Антонову). 21-летняя девушка не смогла победить редкую форму рака — саркому Юинга, сообщает MSK1 .

На церемонии прощания присутствовали не только близкие и родные, но и подписчицы блогера. Многие не могли сдержать слез.

Девушка лежала в белом гробу, она была одета в черно-красное свадебное платье, на голове диадема. Друзья писали в социальных сетях, что Небога любит именно эти цвета и бордовые розы.

Девушка дважды смогла победить онкологическое заболевание, но ее убил последний рецидив. О своей борьбе она активно рассказывала в социальных сетях. Сердце блогера остановилось 15 ноября.

