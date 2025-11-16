В 25 лет умерла от рака блогер Ира Небога

В 25 лет скончалась от онкологии блогер Ира Небога (Антонова). В своих соцсетях она делилась тем, как лечится от рака и его рецидива, сообщает Baza .

В 16 лет Антоновой поставили страшный диагноз — саркому Юинга. За все время лечения она прошла через десятки курсов химиотерапии, ряд операций и реабилитаций.

В 2021 году Небога заявила, что победила рак. Но в июле 2024 года произошел рецидив. Ремиссия длилась четыре года.

В августе 2025 года Антоновой удалили пораженную метастазами лобную долю. 15 ноября в ее Telegram-канале вышло прощальное сообщение.

