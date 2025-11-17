В Москве предложили сократить летние каникулы для школьников до 2 месяцев

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы для школьников до двух месяцев и использовать июнь для творческих занятий, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ярославская выступила с инициативой сократить летние каникулы до двух месяцев, а июнь посвятить творческим и развивающим дисциплинам. По ее мнению, это поможет облегчить организацию летнего времени для родителей и снизить «летний провал» в знаниях у школьников.

Однако предложение вызвало широкий резонанс среди педагогов, родителей и экспертов. Независимый эксперт в сфере образования Борис Деревягин отметил, что проблема занятости детей летом — лишь часть общей задачи, связанной с несовпадением графиков родителей и школьников. Он подчеркнул, что сокращение каникул не решит системных вопросов и может привести к подмене образовательной функции школы досуговой. Деревягин также сослался на международные исследования, которые показали, что уменьшение продолжительности каникул не улучшает успеваемость, а может повысить уровень нервозности у детей.

Исполнительный директор организации «Союз отцов» Юрий Соленов поддержал идею творческого июня, но предложил компенсировать сокращение лета более частыми короткими каникулами в течение учебного года. По его мнению, это позволит детям лучше восстанавливаться и поддерживать мотивацию к учебе.

Экономист Петр Щербаченко отметил, что финансовый эффект от инициативы будет зависеть от привычек семьи: для одних она может снизить расходы на летний отдых, для других — увеличить повседневные траты на питание и транспорт. Эксперт подчеркнул, что итоговый баланс бюджета будет индивидуальным для каждой семьи.

Обсуждение инициативы продолжается, а эксперты подчеркивают важность поиска баланса между образовательными и социальными задачами школы.

