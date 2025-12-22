В Москве ожидается резкое похолодание

В Москву придет резкое похолодание. В ночное время суток температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов, сообщает ТАСС .

Кроме того, в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

При этом 2025 год в Москве идет на теплый рекорд. Он может оказаться наиболее теплым за весь период метеорологических наблюдений.

Согласно последним климатическим нормам с 1991 по 2020 год, годовая средняя температура воздуха в Москве равна плюс 6,3 градуса. В XXI веке только восемь лет были ниже этого показателя. В последний раз такое случалось в 2012 году.

