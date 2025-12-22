2025 год в Москве может установить теплый рекорд

Леус: 2025 год в Москве может оказаться теплейшим за историю наблюдений

2025 год в Москве идет на теплый рекорд. Он может оказаться наиболее теплым за весь период метеорологических наблюдений, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно последним климатическим нормам с 1991 по 2020 год, годовая средняя температура воздуха в Москве равна плюс 6,3 градуса. В XXI веке только восемь лет были ниже этого показателя. В последний раз такое случалось в 2012 году.

Два раза температура воздуха поднималась до плюс 8 градусов — в 2020 и 2024 годах. Они считались «очень теплыми».

В 2025 году, ровно за 10 суток до завершения, средняя температура воздуха чуть выше плюс 8,5 градуса. Чтобы год стал наиболее теплым в истории, декабрь должен закончиться на температуре максимум минус 5 градусов. Шансы побить рекорд у погоды в Москве есть.

