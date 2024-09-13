В Москве определили самую гигантскую тыкву России перед выставкой крупных овощей
РИА Новости: вес самой большой тыквы России составил 817 кг
В российской столице перед проведением выставки гигантских овощей взвесили тыквы. Плод-победитель весит почти тонну, сообщает РИА Новости.
Масса самой большой тыквы — 817 килограмм. Для ее взвешивания пришлось использовать спецтехнику.
«Это официальный рекорд в России за все времена», — сказал один из организаторов взвешивания.
Выставка гигантских овощей начнет работать в Ботаническом саду МГУ 14 сентября.
Ранее сообщалось, что в Домодедове женщина Мария вырастила тыквы весом почти 100 килограмм. Из них она планирует готовить разные блюда.