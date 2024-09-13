В Москве определили самую гигантскую тыкву России перед выставкой крупных овощей

сегодня в 17:15

В российской столице перед проведением выставки гигантских овощей взвесили тыквы. Плод-победитель весит почти тонну, сообщает РИА Новости .

Масса самой большой тыквы — 817 килограмм. Для ее взвешивания пришлось использовать спецтехнику.

«Это официальный рекорд в России за все времена», — сказал один из организаторов взвешивания.

Выставка гигантских овощей начнет работать в Ботаническом саду МГУ 14 сентября.

Ранее сообщалось, что в Домодедове женщина Мария вырастила тыквы весом почти 100 килограмм. Из них она планирует готовить разные блюда.