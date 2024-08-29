В Домодедове вырастили тыквы весом почти 100 кг

Мария Хилько — садовод со стажем, в огороде проводит целый день. Она выращивает самостоятельно клубнику, зелень, свеклу, капусту, около сотни сортов помидоров. Самая большая ее гордость — тыквы. Вес некоторых экземпляров на грядках стремится к центнеру — и это не предел. Такой богатый урожай — настоящее искусство, требующее терпения и усердной работы.

«Этот сорт называют „гигантом“. Он должен вырасти до 700 кг. Но такие результаты достигаются в теплице. А на улице все зависит от погоды. В этом году апрель был теплым, а май холодным, поэтому таких больших размеров, как хотелось бы, не удалось добиться», — рассказала Мария.

Пока тыквы продолжают расти, взвесить их обычным способом не получается. Для расчета делают замеры окружности, а также вдоль и поперек от земли до земли. Мария уверена, что такую тыкву может вырастить каждый, главное — не лениться.

«Посадила я на компостную кучу, где питания ей было достаточно. Я ее даже не подкармливала. Во-первых, там тепло. И, во-вторых, все полезные минеральные вещества, которые нужны, они были, и полив», — поделилась огородница.

Время сбора тыкв еще впереди, а у Марии в планах приготовить из гигантского овоща пироги и супы для своей семьи и, конечно, на следующий год вырастить такой же богатый урожай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.