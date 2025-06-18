сегодня в 15:14

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы

В Московском регионе не прекращаются ливни и грозы. На фоне этого «желтый» уровень погодной опасности был продлен, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице предупреждение о непогоде действует до 00 часов 19 июня. В Подмосковье «желтый» уровень введен до 13 часов 19 июня.

В указанный период в Московском регионе ожидаются ливни с грозами. Будет усиление ветра до 15 м/с.

Между тем температура в среду составит плюс 20 — плюс 22 градуса. Жителей региона предупредили о ливнях и грозах: порекомендовали быть внимательнее и осторожнее.

17 июня на юге Москвы за день выпало 33% осадков от июньской нормы. Также сильные дожди шли на западе Подмосковья.