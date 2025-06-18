Гроза и до +22 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса, местами может прогреметь гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде пройдет кратковременный дождь.
Скорость ветра западной четверти не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 12 — плюс 14 градусов, днем 19 июня — от плюс 16 до плюс 18. Сохранится облачная и дождливая погода.