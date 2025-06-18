Гроза и до +22 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в среду температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса, местами может прогреметь гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.