В Московском зоопарке рассказали о первом взвешивании малайского медвежонка

Первое взвешивание малайского медвежонка в Московском зоопарке провели на следующий день после приезда животного, сообщает пресс-служба зоосада .

У самочки с первого дня после прибытия наблюдается хороший аппетит. Она также не испугалась весов и смело зашла на них. Масса тела медвежонка составила 7,2 кг.

Знакомство с киперами у малышки прошло замечательно. Несколько дней они привыкали друг к другу, животное показало себя контактным, смелым и любознательным. При этом она тщательно обнюхивала киперов и интересовалась всем, что они ей предлагали. Довольно быстро между специалистами и животным завязались доверительные отношения.

Осенью в зоопарк привезли 7-месячную самку малайского медведя. Ее доставили из Малайзии в рамках природоохранной программы.

После приезда она успокоилась только через час, а потом поужинала. Малышке принесли молочную смесь для выкармливания щенков и пюре из тыквы, манго и банана. Специалисты кормили детеныша при помощи бутылочки. Еще им пришлось провести первую ночь вместе с медвежонком.