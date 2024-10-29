В Московском зоопарке рассказали о жизни малайского медвежонка

В Московском зоопарке рассказали о том, как прошел первый день 7-месячной самки малайского медведя, которую доставили недавно в зоосад.

Детеныш прибыл в свой новый дом, устав после долгой дороги. Сначала малышка волновалась. Киперы дали ей немного времени для адаптации к новым условиям.

Малышка успокоилась только спустя час, а затем поужинала. Медвежонку принесли молочную смесь для выкармливания щенков и специально приготовленного пюре из тыквы, манго и банана.

Специалистам пришлось кормить детеныша с помощью бутылочки, так как медвежонок еще слишком маленький. Кроме того, сотрудникам зоопарка пришлось провести первую ночь вместе с малышкой.

«Малышка устала в дороге, получила много новых эмоций, так что сон её был крепким и спокойным», — написала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

О том, что малышка появилась в столичном зоосаде, стало известно 24 октября. Детеныша доставили из Малайзии в рамках природоохранной программы.