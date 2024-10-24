Малайский медвежонок появился в Московском зоопарке

В столичный зоосад доставили 7-месячную самку малайского медведя, об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Детеныш находится на карантине и привыкает к сотрудникам.

«У малышки хороший аппетит. Она питается молочной смесью для собак, детскими творожками и фруктовыми пюре, а также кусочками свежих овощей и фруктов (тыква, манго, банан, яблоко, персики). Сейчас у нее сейчас идет период интенсивного роста, она весит уже больше 13 кг», — говорится в сообщении.

В столицу медвежонка доставили из Малайзии в рамках природоохранной программы. В Красную книгу этот миниатюрный хищник занесен как уязвимый.

«Сейчас детеныш позволяет ветеринарам брать из лапы кровь для анализа, дает померить себе давление, ощупать область живота. Для осмотра лапы и забора крови медвежонок протягивает лапу через решетку. Сейчас малышка ловко лазает по бревнам и играет с ними», — сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что детеныш малайского медведя находится под надзором специалистов. Представители этого вида обитают в столичном зоосаде с 1980-х годов.