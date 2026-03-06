сегодня в 16:03

В Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы

В Москве и Подмосковье 7 марта ожидается ветреная погода, сохранится гололедица. В связи с этим был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Накануне Международного женского дня в Москве и области будет властвовать северо-западный ветер. Ожидаются порывы до 15 м/c.

Период предупреждения о ветреной погоде продлится с 12 часов до 21 часа 7 марта.

Также на дорогах в Московском регионе в ближайшие дни сохранится гололедица. Предупреждение о ней действует в столице и области до 21 часа 8 марта.

В пятницу, 6 марта, в Москве и области температура составит 0 — плюс 2 градуса. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.

