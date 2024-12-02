В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

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В Москве и области продлили почти на день «желтый» уровень опасности. Риск того, что местами на дорогах будет гололедица, сохраняется, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Период предупреждения продлен до 21:00 3 декабря. Ограничение одинаково распространяется и на Москву, и на область.

Ранее «желтый» уровень опасности в обоих регионах действовал до 07:00 3 декабря. Однако из-за продолжающейся непогоды его продлили.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что днем 2 декабря в Москве и области будет пасмурная погода без осадков. Ветер ожидается юго-западный, от трех до восьми метров в секунду.