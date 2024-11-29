В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности. Жителей региона ожидает гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения для области и Москвы действует до 7:00 3 декабря. До этого времени местами на дорогах будет гололед. Жителям региона и водителям нужно быть внимательными.

Гололедица также ожидается в Ивановской, Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Брянской и Рязанской областях.

29 ноября в Московском регионе от 0 до 2 градусов тепла. Будет идти мокрый снег. Местами ожидается гололедица.

Подробности о том, какой будет погода в декабре 2024 в Подмосковье и столице, можно узнать в материале РИАМО.