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Гидрометцентр РФ: мокрый снег и гололедица придут в Московский регион в пятницу

От нуля до двух градусов тепла будет в Москве и области в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Будет идти мокрый снег. Местами ожидается гололедица. Ветер юго-западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью будет от -1 до 1 градусов. Местами ожидаются осадки и гололедица. Ветер юго-западный и западный от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее в Москве и области до 2 декабря ввели режим желтого уровня погодной опасности. На улицах ожидается гололедица.