В Московском регионе из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о том, что до 2 декабря будет действовать режим желтого уровня погодной опасности в связи с гололедицей, об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России .

В Москве предупреждение о гололедице будет действовать до 2 декабря 13:00. Автомобилистов следует быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также держать увеличенные интервалы между транспортными средствами во время движения.

Аналогичное предупреждение о желтом уровне погодной опасности распространяется и на Подмосковье. Гололедица на дорогах может образовываться примерно до 13:00 2 декабря.

Также в Центральном федеральном округе желтый уровень погодной опасности объявлен в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Брянской и Рязанской областях. Местных жителей предупреждают об образовании гололедицы и просят сохранять бдительность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Московском регионе в декабре 2024 года. Ожидается, что ясных дней в первый зимний месяц в Москве и Подмосковье не предвидится.