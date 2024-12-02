В Московском регионе появляется опасный тонкий лед

Тишковец: в понедельник в Московском регионе будет ветрено, без снега

В понедельник в Московском регионе формируется опасный, тонкий лед. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал метеоролог Евгений Тишковец, сообщает он в своем Telegram-канале .

Днем 2 декабря в Москве и области будет пасмурная погода без осадков. Ветер юго-западный, от трех до восьми метров в секунду.

Погода ожидается облачная. Температура воздуха — от одного до трех градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что в конце ноября в Москву пришла пасмурная «еврозима». Из-за нее ночью будет не очень холодно. При этом температура воздуха окажется чуть выше нуля градусов.