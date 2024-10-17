В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

сегодня в 15:37

В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. В Москве он будет действовать с 00:00 до 09:00 18 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье период предупреждения продлится с 21:00 17 октября до 09:00 18 октября.

«Желтый» уровень означает, что погода стала потенциально опасной. Он также был объявлен в Ивановской, Владимирской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Там местами ожидается туман.

17 октября Москву накрыл радиационный туман. Из-за этого в мегаполисе ухудшилась видимость.