Радиационный туман накрыл Москву: видимость ухудшилась до 300 м

Тишковец: в Москве ухудшилась видимость до 300 м из-за радиационного тумана

В столице утром в четверг наблюдается радиационный туман, в городе ухудшилась видимость, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что туман появился за счет ночного радиационного выхолаживания воздуха около земли в условиях ясного небо, штиля и конденсации водяного пара.

«В Шереметьеве видимость в тумане ухудшалась до 500 м, во Внукове — 300 м», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Как уточнил Тишковец, этот туман рассеется через 2-3 часа после восхода солнца.

Данное явление — результат радиационного охлаждения земли и массы влажного воздуха около нее до точки росы. То есть такой туман возникает над поверхностью почвы, которая охладилась путем излучения, от этого и возникло его название.