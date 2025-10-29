В Московском регионе не позднее 1 декабря можно сменить страховщика пенсионных накоплений

До 1 декабря граждане, у которых формируются пенсионные накопления, вправе выбрать или сменить своего страховщика. В 2025 году такой возможностью уже воспользовались более 10 тыс. жителей Московского региона. Об этом сообщает пресс-служба управления по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения СФР по Москве и Московской области.

Получатели пенсионных накоплений

Средства пенсионных накоплений есть у следующих категорий граждан:

мужчин 1953-1966 и женщин 1957–1966 года рождения, чьи пенсионные накопления формировались в 2002–2004 гг.;

граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели платили страховые взносы в период с 2002 по 2014 год;

участников программы государственного софинансирования пенсии;

родителей, которые направили материнский капитал на накопительную пенсию.

Смена страховщика

Страховщиками могут быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), которые инвестируют пенсионные накопления через управляющие компании (УК).

Граждане имеют право менять страховщика своих пенсионных накоплений, переходя из СФР в НПФ и обратно, а также из одного НПФ в другой. Если страховщиком является Социальный фонд, то переход из государственной управляющей компании в частную или выбор другой управляющей компании не приводит к смене страховщика. В этих случаях им по-прежнему остается Социальный фонд России.

Для перевода пенсионных накоплений в НПФ нужно предварительно заключить договор об обязательном пенсионном страховании с выбранным фондом в год подачи заявления.

Заявление на смену страховщика необходимо подать не позднее 1 декабря. Это можно сделать в любой клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области или через личный кабинет на портале госуслуг с применением электронной подписи.

Также у граждан есть право до 31 декабря отменить свое решение о переводе средств другому страховщику. Для этого необходимо подать в Отделение СФР либо на портале госуслуг соответствующее уведомление о замене страховщика или об отказе от перехода.

Переход раз в 5 лет

Менять страховщика граждане могут ежегодно. При этом переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз в пять лет. Если заявление о переходе подается досрочно, гражданин получит уведомление от регионального Отделения СФР о возможных финансовых потерях. Заявление будет рассмотрено до 1 марта следующего года.

В случае, если страховщиком гражданина является Социальный фонд, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

Как узнать о пенсионных накоплениях

Информация о наличии пенсионных накоплений и страховщике содержится в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета, которую можно заказать на портале госуслуг.

Отделение СФР по Москве и Московской области раз в три года информирует граждан о состоянии пенсионных накоплений. Уведомления приходят в личный кабинет на госуслугах женщинам с возраста 40 лет, мужчинам — с 45 лет.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.