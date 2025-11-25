В МФЦ Ступина назвали самую востребованную услугу Росреестра у жителей

Запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника — самая востребованная услуга Росреестра среди заявителей МФЦ Ступина. С начала года ступинцы обращались за услугой более 350 раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители, имеющие подтвержденную учетную запись в ЕСИА, могут подать ряд онлайн-заявлений в Росреестр через личный кабинет на официальном сайте ведомства. Это быстро и удобно. Если у заявителя нет технической возможности или возникли трудности, то он может обратиться в цифровую зону МФЦ и воспользоваться доступом к сервису, а специалисты центра окажут помощь и консультацию», — рассказал директор МФЦ городского округа Ступино Валерий Скогорев.

Запрет на совершение сделок — это невозможность регистрации права на недвижимость в государственных органах без личного присутствия собственника. Росреестр возвратит поступившие на регистрацию документы, если в ЕГРН будет запись о проведении регистрации лично владельцем, а при этом собственник жилья будет отсутствовать.

Кроме того, жители округа могут обратиться в МФЦ городского округа Ступино для постановки недвижимости на кадастровый учет, регистрации права на недвижимое имущество, в том числе расположенное в других регионах, а также с запросом сведений из ЕГРН.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.