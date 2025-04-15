В МФЦ Мытищ стартовала акция по бесплатной печати портретов ветеранов ВОВ

Фотографию ветерана необходимо принести в офис МФЦ, расположенный по ул. Карла Маркса, д. 4, и обратиться к сотрудникам стойки администрации. Для оформления фотографии в формате портрета «Бессмертного полка» необходимы данные: фамилия, имя, отчество ветерана, годы жизни, воинское звание.

«Специалист отсканирует фотографию, подберет вариант портретного оформления и распечатает подготовленный портрет. Заявку можно отправить и по электронной почте mfc-mytishimr@mosreg.ru, приложив фото в формате .jpg, .jpeg или .png и указав данные ветерана. По готовности портрета вам придет сообщение. Распечатать его можно при обращении на стойку администратора», — разъяснила директор мытищинского центра «Мои документы» Юлия Сычева.

Обратите внимание: в рамках бесплатной печати сотрудниками МФЦ не производится коррекция и ретушь фотографий, портрет печатается на обычной бумаге. Акция по бесплатному изготовлению штендеров в 2025 году не проводится.

Сотрудники многофункционального центра обращаются к тем гражданам, которые подавали заявку в МФЦ на изготовление штендеров, но по каким-то причинам не забрали их, с просьбой откликнуться. Невостребованные штендеры (список по ссылке ) можно получить в филиале на улице Карла Маркса, д. 4.

Любой житель также может стать участником акции «Лица Победы», передав сведения о родственниках — ветеранах ВОВ или тружениках и героях тыла в базу данных Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Это возможно в любом МФЦ Подмосковья в зоне компьютеров общего доступа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.