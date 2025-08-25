В MAX интегрировали технологию мобильной электронной подписи «Госключ»

Клиенты банков, мобильных операторов и других организаций теперь смогут подписывать электронные документы, направленные в МАХ. Это стало возможным благодаря тому, что в мессенджер интегрировали технологию мобильной электронной подписи «Госключ», сообщает пресс-служба VK.

Так, например, пользователи смогут подписывать согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг и т. д. Подключение первых компаний к сервису ожидается уже в текущем году.

Подписывать документы можно будет следующим образом: фирма присылает клиенту договор на подписание в мессенджере. Также ему приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ», где пользователь подписывает документ электронной подписью. Если он делает это впервые, ему нужно будет предварительно оформить сертификат.

Затем он подтверждает действия в «Госключе» и снова переходит в МАХ. Там пользователь может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью.

Все это отображается в личном кабинете пользователя на Госуслугах. Подписание документов с помощью «Госключа» безопасно и прозрачно.

Ранее МAX согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг» с ФСБ. Подключение мессенджера будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола.