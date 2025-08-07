ФСБ согласовала условия доступа мессенджера Мах к инфраструктуре «Госуслуг»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что мессенджер Мах согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг» с ФСБ, сообщает РИА Новости .

Подключение нового мессенджера будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей.

MAX — это отечественная цифровая платформа, созданная дочерней компанией VK. Количество пользователей мессенджера превышает 2 миллиона, а СМИ и авторы активно осваивают в нем новые способы распространения контента. Приложение сочетает простоту использования и универсальный функционал, отвечающий запросам современных пользователей.

В Max можно отправлять любые виды сообщений, видео, фотографий и файлы объемом до 4 ГБ совершенно бесплатно. Приложение поддерживает высокое качество голосовых и видеозвонков, которые работают даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета.