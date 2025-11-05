В Мариуполе восстановили квартиру заслуженного учителя при поддержке Петербурга

сегодня в 21:23

Заслуженному учителю из Мариуполя Лидии Белозеровой восстановили квартиру при поддержке Санкт-Петербурга, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В Мариуполе завершили восстановление квартиры заслуженного учителя Лидии Белозеровой. Работы были организованы при содействии Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В ходе ремонта специалисты города-побратима заменили окна, двери, электропроводку и сантехнику, а также выполнили внутреннюю отделку помещения.

Лидия Белозерова почти 50 лет преподавала русский язык и литературу, воспитав несколько поколений учеников. Руководитель представительства Санкт-Петербурга в Мариуполе Олег Моргун поздравил педагога с завершением ремонта.

«По поручению губернатора, на основании вашего обращения, был проведен ремонт. В этом приняли участие Фонд победы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Невское РЭУ, Модуль-Центр, БК Строй и представительство города», — сообщил Моргун.

