В Махачкале нашли и спасли кота Цезаря, который прятался во время взрыва в доме

Из-за шума от взрыва домашний кот с пятнистой шерстью по кличке Цезарь спрятался в квартире в Махачкале, когда взорвался газ. Во время эвакуации женщина не успела найти питомца, но через некоторое время ей позволили вернуться в жилье и забрать животное, пишет SHOT .

Хозяйка кота по кличке Цезарь нашла животное за кроватью, когда ей позволили зайти в жилье после взрыва. Домашний любимец воссоединился с женщиной и в настоящее время чувствует себя хорошо.

Компетентные органы уже возбудили уголовное дело по факту несоблюдения мер безопасности, которые в конечном итоге привели к мощному взрыву в Махачкале.

Пострадавшие во время происшествия люди в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях столицы Дагестана.

Ранее сообщалось, что 25 марта в многоэтажном строении по улице Гапцахской в Редукторном районе Махачкалы прогремел взрыв. Примечательно, что здание, где произошло ЧП, формально не было сдано в эксплуатацию и не предназначалось для проживания. Несмотря на это, жилплощадь в данном строении предлагалась к приобретению по цене, превышающей шесть миллионов рублей.

Один из разрушительных взрывов попал на видео. Позднее стало известно, что из-за этого вылетели из рам более 1000 окон.