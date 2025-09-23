В Лыткарине реставрируют масштабный мурал на бульваре Крупенина

Реставрацию ведут лыткаринские художники, которые работают на объекте по 3-4 дня в неделю. В отличие от прежней версии мурала с природными пейзажами, обновленная фреска будет отображать значимые для Лыткарина места и памятные события.

На данный момент завершена роспись лестничного марша с низкой стеной и наружной части лестницы. В настоящее время художники работают над въездом на второй этаж. Заключительным этапом станет роспись самой высокой стены. Общая площадь художественного полотна превышает 800 квадратных метров. Срок завершения работ будет зависеть от погодных условий.

Стоит отметить, что предыдущая реставрация фрески проводилась в 2018 году с использованием акриловой краски с колерами. Сейчас применяются более качественные материалы, что должно обеспечить длительную сохранность обновленного произведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.