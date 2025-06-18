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В Луховицах установят восемь детских игровых комплексов и две спортплощадки в 2025 году

В 2025 году на территории округа Луховицы запланирована установка восемь детских игровых комплексов и две спортивных площадок для воркаута. Часть объектов появится в городе. Не остались без внимания и сельские территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Два игровых комплекса площадью 200 квадратных метров будут установлены в городе Луховицы у домов 19 на улице Жуковского и 53а на улице Первомайской. Рядом с ними установят спортивные площадки для воркаута. Площадь каждой из них — 100 квадратов.

Также в городе Луховицы небольшой игровой комплекс появится у дома 13 на улице Мира.

Адреса, где еще будут установлены детские площадки:

село Дединово, улица Кислова, с правой стороны у парома (200 квадратных метров);

деревня Головачево, у дома 31а (200 квадратных метров);

поселок Красная Пойма, улица Садовая, у дома 6а (200 квадратных метров),

село Матыра, улица Чеснокова, дом 28 (150 квадратных метров).

«В комплекс мероприятий входит установка площадок на резиновом покрытии, оснащение их видеонаблюдением и освещением. Также будут оборудованы тротуары для подхода к детским площадкам», — сказала начальник отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации округа Луховицы Наталья Татаренкова.

Отдельно по программе губернатора Московской области у дома 4 на улице Центральной в поселке Орешково будет установлен большой игровой комплекс площадью 450 квадратных метров.

«Еще в этом дворе пройдет комплексное благоустройство, включая замену асфальтового покрытия, обустройство парковок и тротуаров», — отметила Татаренкова.

Установка площадок в округе Луховицы завершится не позднее сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», – подчеркнул глава региона.