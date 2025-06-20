В Лобне завершили благоустройство «народных троп»

На территории городского округа Лобня завершилось обустройство пешеходных коммуникаций в рамках программы благоустройства «народных троп». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В городе появилось 7 заасфальтированных тропинок по адресам:

ул. Деповская, дом № 9;

ул. Чкалова, дом № 9;

ул. Окружная, дома № 11, 13 (участок 1);

ул. Окружная, дома № 11, 13 (участок 2);

ул. Калинина, дома № 6, 13;

ул. Комиссара Агапова, дом № 6;

ул. Булычева, дома № 10-12.

Места, где появились обновленные тропы, были выбраны с учетом предложений и пожеланий горожан. Цель такого обустройства — улучшить передвижение в зонах с высоким пешеходным трафиком, сократить дорогу до социально значимых объектов и сделать привычные жителям маршруты более удобными.

С полным перечнем адресов программы по благоустройству пешеходных коммуникаций в городских округах Московской области можно ознакомиться на официальном сайте министерства по содержанию территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.