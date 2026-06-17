В Лобне оборудовали 11 пандусов для маломобильных жителей

В городском округе Лобня продолжают создавать доступную среду для участников СВО, ветеранов и других маломобильных жителей. В этом году в многоквартирных домах установили 11 пандусов и благоустроили пешеходные маршруты к социальным объектам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лобне в рамках мониторинга, организованного партией «Единая Россия», регулярно проверяют доступность маршрутов к учреждениям здравоохранения, МФЦ, торговым объектам и общественным пространствам. Особое внимание уделяют путям, которыми ежедневно пользуются маломобильные граждане и ветераны СВО с ограниченными возможностями здоровья.

При участии ветерана СВО Алексея Ключинского и его супруги Оксаны в городе выявляют проблемные участки и оперативно принимают решения по их устранению. Реконструированы отдельные участки пешеходных коммуникаций, выполнены понижения на съездах и заездах, обустроены удобные подходы к общественным пространствам. В этом году управляющие компании оборудовали 11 пандусов на входных группах многоквартирных домов. На улице Чкалова, д. 7, организовали полноценный переезд через участок наземной теплосети вместо ранее существовавших ступеней. На Букинском шоссе завершается благоустройство пешеходной зоны.

«Для меня важно, что сегодня я имею возможность самостоятельно добираться до важных объектов социальной инфраструктуры. Хорошо, что вопросам доступной среды уделяется серьезное внимание, ведь от этого зависят комфорт, мобильность и качество жизни людей», — отметил участник СВО, сторонник партии «Единая Россия» Алексей Ключинский.

Депутат совета депутатов городского округа Лобня Александр Кузьмиченко подчеркнул, что в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» проводится мониторинг объектов, чтобы оценить их удобство для участников СВО и других маломобильных граждан.

Работа по формированию безбарьерной среды остается одним из направлений Народной программы партии «Единая Россия». Предложения в новую программу принимают на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии и по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.