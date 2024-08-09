В ЛДПР предложили ввести ограничение на сроки трудового договора для мигрантов

По словам Слуцкого, соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР.

В документе говорится, что если иностранный гражданин по истечении срока договора не сможет вновь трудоустроиться за 20 суток, то он обязан будет покинуть РФ.

По словам Слуцкого, законопроект направлен на регулирование пребывания трудовых мигрантов в России. Его собираются направить в правительство в пятницу.

На сегодняшний день в РФ трудовой договор с мигрантом может быть заключен в том числе и на бессрочной основе.

Ранее Путин подписал закон о введении правового режима «высылки» для нелегальных мигрантов. Он предполагает установление ограничения прав и свобод для иностранных граждан, которые нелегально пребывают в РФ.