сегодня в 19:55

Путин подписал закон о введении «режима высылки» для мигрантов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении правового режима «высылки» для нелегальных мигрантов, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов..

Для нелегальных мигрантов в целях их выезда из РФ предусматривается ограничение прав и свобод.

В документе говорится, что иностранные граждане, в отношении которых введут такой режим, не смогут менять место пребывания в России без разрешения.

Кроме того, им запрещается выезжать за пределы региона пребывания и управлять транспортными средствами.

Ранее «режим высылки» мигрантов был одобрен Совфедом. Он распространяется на тех иностранцев, которые находятся в России нелегально.