В Кузбассе мигранты лишились гражданства за отказ от воинского учета
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В Кузбассе два гражданина, получившие российское гражданство, были лишены его из-за отказа встать на воинский учет, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кемеровской области.
Законом предусмотрено, что все натурализованные граждане обязаны встать на учет в течение двух недель.
«Однако мужчины, которые приобрели российское гражданство в августе и сентябре текущего года, проигнорировали данное требование», — отметили в ведомстве.
Один из них попытался оправдаться, заявив, что заболел, но это не изменило ситуацию.
Из-за невыполнения закона о воинской обязанности было принято решение о прекращении их гражданства. Кроме того, им наложен 25-летний запрет на въезд в страну. Их паспорта признали недействительными, и документы были изъяты властями.
Мигрантам вручили уведомления о принятом решении. Они должны покинуть Россию в короткие сроки.