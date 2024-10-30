В Кузбассе мигранты лишились гражданства за отказ от воинского учета

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В Кузбассе двух граждан лишили гражданства из-за отказа встать на воинский учет

В Кузбассе два гражданина, получившие российское гражданство, были лишены его из-за отказа встать на воинский учет, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кемеровской области.

Законом предусмотрено, что все натурализованные граждане обязаны встать на учет в течение двух недель.

«Однако мужчины, которые приобрели российское гражданство в августе и сентябре текущего года, проигнорировали данное требование», — отметили в ведомстве.

Один из них попытался оправдаться, заявив, что заболел, но это не изменило ситуацию.

Из-за невыполнения закона о воинской обязанности было принято решение о прекращении их гражданства. Кроме того, им наложен 25-летний запрет на въезд в страну. Их паспорта признали недействительными, и документы были изъяты властями.

Мигрантам вручили уведомления о принятом решении. Они должны покинуть Россию в короткие сроки.