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В Курской области при разминировании погиб сапер МЧС России

Начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка трагически погиб в Курской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Он погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 46 лет.

Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании. На его счету более 10 тыс. обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

Ранее в зоне СВО погиб бывший глава подразделения воздушной разведки ДНР Дмитрий Лысаковский (позывной Гудвин). Он выполнял задание в составе штурмгруппы. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов взял расследование данного дела на личный контроль.