В Красногорске обсудили подготовку к зиме и взаимодействие с жителями

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков 18 ноября провел расширенное оперативное совещание по вопросам подготовки к зимнему периоду, обеспечению безопасности и созданию праздничной атмосферы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе совещания рассмотрели вопросы, связанные с изменением погодных условий и работой коммунальных служб в режиме повышенной готовности. Особое внимание уделили уборке снега и обработке территорий противогололедными материалами после первого снегопада.

Участники отметили необходимость повышения эффективности механизированной уборки, а также важность своевременного реагирования на обращения жителей. Дмитрий Волков выразил благодарность жителям за активное участие и подсказки по устранению наледи, особенно в отдаленных районах.

До наступления календарной зимы в округе планируют украсить общественные пространства и установить более 160 новогодних елок, свыше 30 из которых появятся на центральных площадках. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» пройдут культурные, спортивные и праздничные мероприятия, включая традиционную акцию «Елка желаний».

На текущей неделе Красногорск примет участников региональной программы «Герои Подмосковья», проходящих обучение в Мастерской управления «Сенеж». Для гостей подготовят насыщенную программу с презентацией достижений, управленческих практик и особенностей работы округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.