В Королеве прошел мастер-класс «С любовью маме»

25 ноября, в преддверии Дня матери, сотрудники Дворца культуры «Юбилейный» организовали увлекательный мастер-класс «С любовью маме» для воспитанников дошкольного отделения лицея № 4 «Лукоморье». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством опытных педагогов дети с увлечением создавали оригинальные поздравительные открытки, украшенные яркими рисунками и сердечными пожеланиями. В процессе творчества малыши активно делились впечатлениями о своих любимых мамах, обсуждая их профессии, интересы и доброту.

Мастер-класс подарил участникам море положительных эмоций и радость совместного творения. Дети почувствовали себя настоящими дизайнерами, вложив в каждую открытку свою креативность, терпение и особое душевное тепло.

День матери — важный праздник, который отмечается в России 30 ноября. Это день благодарности, любви и тепла, когда есть возможность еще раз выразить искренние чувства своим близким и родным.

