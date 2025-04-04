В комплексе городского хозяйства создают изобретения для развития Москвы

Сотрудники комплекса городского хозяйства помогают развиваться столице с помощью своих изобретений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В специальном цехе Московского авиацентра создали мастерскую на базе автомобиля КАМАЗ. Там ремонтируют вертолеты, даже если они находятся вдали от места постоянного базирования.

В МОСГАЗе представили сразу несколько разработок. Например, дисковый затвор, с помощью которого можно быстро перекрывать или регулировать движение «голубого топлива» в трубопроводе.

В Метрологическом центре разработали стенд для одновременной поверки нескольких устройств для передачи данных с общедомовых счетчиков горячей воды и тепла. Благодаря ему время поверки сократится.

Московские энергетики внедрили протекторную антикоррозионную защиту, благодаря которой снижается риск протечки масла из трубопроводов.

Ранее стало известно, что коммунальная техника в Москве теперь работает по летнему режиму. На машины уже установили поливомоечное оборудование.