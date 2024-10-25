В колледже «Подмосковье» состоялся мастер-класс от бренд-шефа Дмитрия Табакова

В колледже «Подмосковье» для обучающихся поварского направления образовательного кластера СПО по отрасли «Туризм и сфера услуг» состоялся мастер-класс бренд-шефа арт-кафе «РУКАВ» Дмитрия Табакова на тему «Осенние блюда». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мастер-класс проводился после участия Табакова в первом международном гастрономическом турнире поваров, который проходил с 8 по 10 октября 2024 года. Участниками и жюри конкурса стали шефы из Испании, Саудовской Аравии, Марокко, Туниса, Турции, Кипра, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других государств.

На мастер-классе бренд-шеф представил блюда конкурсной программы с «тонкой ноткой осени» в каждом блюде. Среди них были холодная закуска из рыбного риета с креветками и сыра бельпер кноле, торец говядины с муссом из цуккини и мусс из черной смородины с гелем блю-курасао, черничными джус-боллами и ягодами на десерт.

По ходу мастер-класса Дмитрий Табаков рассказывал о тонкостях кулинарии, возможностях развития для начинающего кулинара и методах приготовления различных блюд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.