В колледже «Подмосковье» провели кулинарные мастер-классы для семейных центров

В колледже «Подмосковье» в структурном подразделение № 2 прошло региональное мероприятие «Уютный дом» для воспитанников Семейных центров Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В начале мероприятия с приветственным словом к ребятам обратился начальник окружного управления социального развития городского округа Солнечногорск Аветис Башикян. Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в проведении мероприятия в качестве волонтеров.

Участники разгадывали кулинарные загадки, а затем поделились на команды. Каждой команде предстояло создать два блюда под руководством мастеров производственного обучения колледжа — Светланы Бойченко, Татьяны Смирновой и Яны Антоновой. В результате мастер-класса дети приготовили слойки с персиком, рассыпчатое песочное печенье, мини-пиццы, венгерские ватрушки и салаты. Прежде чем приступить к дегустации, участники научились красиво сервировать блюда, следуя правилам кулинарного искусства.

Проект объединил более 50 воспитанников Семейных центров из разных уголков Подмосковья, чтобы познакомить их с миром кулинарии, помочь в профориентации и развитии творческих способностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.