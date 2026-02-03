В колледже «Энергия» в Подмосковье стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» начался 3 февраля во всех подразделениях колледжа «Энергия» в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году на базе колледжа организованы компетенции для юниоров по направлениям «Реклама» и «Правоохранительная деятельность (полицейский)». В первый день эксперты из трех образовательных учреждений — Центра образования № 33 города Электроугли, школы № 32 города Мытищи и Центра образования «Богородский» имени Д.Е. Пудовкина города Ногинска — провели обучение и тестирование участников в Электроуглях.

3 февраля на площадки колледжа прибыли школьники — участники регионального этапа. В рамках компетенции «Реклама» конкурсанты развивают навыки стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма.

В колледже «Энергия» реализуется 47 компетенций, включая новые направления — 3D-моделирование для компьютерных игр, веб-технологии и графический дизайн. Также представлены компетенции, в которых колледж неоднократно занимал призовые места, такие как лазерные и сварочные технологии. Региональный этап чемпионата продлится весь февраль.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.