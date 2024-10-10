В Клину с 1 октября изменилось территориальное деление округа

Населенные пункты округа Клин теперь отнесены к шести зонам.

Клинский территориальный округ.

Высоковский территориальный округ

Уполномоченный представитель главы г. о. Клин — Хрусталева Елена Викторовна,

тел. 8 (496-24) 6-23-30.



Западный территориальный округ

Уполномоченный представитель главы г. о. Клин — Кугаевская Ирина Михайловна,

тел. 8 (496-24) 5-63-89, 6-46-60.



Восточный территориальный округ

Уполномоченный представитель главы г. о. Клин — Плюснин Павел Владимирович,

тел. 8 (496-24) 6-65-71.



Северный территориальный округ

Уполномоченный представитель главы г. о. Клин — Делова Юлия Александровна,

тел. 8 (496-24) 5-25-50, 5-68-17.



Южный территориальный округ

Уполномоченный представитель главы г. о. Клин — Митина Наталья Владимировна,

тел. 8 936 182-39-37.

Глава округа Алена Сокольская провела первое установочное совещание с руководителями территорий.

С перечнем населенных пунктов, входящих в состав территориальных округов, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского округа Клин, а также на сайте ТВ «Поиск».

Глава округа напомнила, что реформа местного самоуправления началась в Клину в 2018 году. Именно тогда произошло объединение поселений Клинского района в один городской округ — Клин.

Время показало эффективность принятого решения. Консолидированный бюджет позволил осуществлять реализацию проектов по капитальному ремонту, благоустройству, содержанию территорий, модернизации системы ЖКХ повсеместно в округе, на равных условиях для всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.