В Клину проверили готовность пожарной техники к сезону

Плановый смотр пожарной техники прошел 18 марта на площадке у Детской школы искусств в Клину. Глава округа Василий Власов проверил готовность сил и средств к пожароопасному периоду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В смотре участвовало около 30 единиц техники. Оборудование представили «Клинспас», «Чистый город», Мособлэнерго, МЧС, лесная охрана, Водоканал и другие организации.

На площадке выставили самосвалы и автокраны, малые пожарные комплексы, рукавные автомобили и автоцистерны, бригадные машины и тракторы-экскаваторы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.