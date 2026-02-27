В Клину провели областную тренировку по гражданской обороне

Тренировка стала плановым мероприятием министерства образования Московской области и проводится раз в квартал. Для заместителей директоров по безопасности организовали обучающий семинар, где разобрали алгоритм действий при объявлении воздушной тревоги. Ход практической части транслировался на мультиэкране в режиме реального времени.

По легенде учений боевой беспилотник влетел в учебный автокласс, после чего произошел взрыв газовых баллонов. Пострадали пять человек. К месту условного происшествия прибыли два пожарных расчета и три бригады скорой помощи. Педагоги оперативно эвакуировали студентов в подвальное укрытие колледжа, часть групп направили в соседнюю школу, расположенную в 200 метрах.

«Наш колледж впервые принял участие в столь масштабных областных учениях. Готовились мы к ним целый месяц. В итоге все прошло слаженно. Мы получили положительную оценку от министерства образования Московской области, от силовых структур г. о. Клин», — рассказал заместитель директора по безопасности колледжа «Подмосковье» Игорь Лойко.

В тренировке были задействованы медики скорой помощи, пожарные, спасатели ПСО №13 ГУ МЧС России по Московской области, специалисты по химической защите и сотрудники клинского филиала вневедомственной охраны. Также участие приняли 170 студентов и 87 сотрудников колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.