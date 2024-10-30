В Кашире вручили благодарственные письма волонтерам

«Вручили знаки поощрения неравнодушным жителям округа, кто всегда приходит на помощь другим. Это и наши молодогвардейцы, и уже взрослые состоявшиеся люди. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, ведут активную деятельность по сбору гуманитарной помощи участникам СВО и делают многое другое. И все это не потому, что им за это платят деньги. А потому, что так им велит их сердце», — отмечает глава округа.

После торжественной части все участники мероприятия имели возможность обсудить вопросы волонтерской помощи на СВО. Приглашенные обменялись опытом и поделились предложениями.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.