В Кашире поздравили с профессиональным праздником медработников

Торжественное мероприятие состоялось в ДК им. Ленина. Лучшие работники Каширской больницы были отмечены федеральными, региональными и муниципальными наградами. Врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу вручили Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, руководитель фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Игорь Кручинин, заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Благодарностью Министерство здравоохранения РФ отметило заведующую ФАП Валентину Глухову.

Благодарственного письма губернатора Московской области был удостоен заведующий гинекологическим отделением Каширской больницы Олег Малинов.

Почетной грамотой Московской областной Думы наградили заведующую клинико-диагностической лабораторией Татьяну Знаменскую.

Почетными грамотами Министерства здравоохранения Московской области отметили заведующую физиотерапевтическим отделением Светлану Киселеву, старшего фельдшера Светлану Агранат, старшую медсестру Елену Лампашину. Медработникам были вручены также Благодарности и Благодарственные письма ведомства.

Почетными грамотами главы городского округа Кашира наградили заместителя главного врача Каширской больницы Игоря Наумова, детского хирурга Михаила Макатрова, рентген-лаборанта Елену Широкову, медицинскую сестру Елену Феоктистову.

Были вручены и другие награды.

После официальных награждений каширские артисты поздравили медработников небольшим концертом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.