В Кашире подписали важное соглашение в сфере образования

В администрации городского округа Кашира состоялось знаковое событие — подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией школьного кластера . Подписантами с обеих сторон выступили ВРИП главы округа Евгений Тертышников и исполнительный директор Ассоциации Александр Пименов . В торжественной церемонии также приняли участие представители администрации и образовательных учреждений Каширы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы выстраиваем систему непрерывного инженерного образования: от переподготовки учителей до профильных классов и инновационного оборудования. Благодаря партнерству с технологическими компаниями, школы-участники получают доступ к передовым разработкам. Кашира теперь в числе лидеров этого движения вместе с другими активными муниципалитетами Подмосковья», — отметил Александр Пименов.

Особое значение соглашение имеет для профессиональной ориентации школьников. В новом учебном году учащиеся смогут попробовать свои силы в инженерных специальностях, участвуя в профильных мероприятиях и проектах. В планах — проведение мастер-классов, конкурсов и семинаров по перспективным направлениям: IT, робототехнике и энергетике.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.