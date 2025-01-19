В Израиле отклонили иски против освобождения палестинских заключенных

По информации телеканала Now14, Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил иски против освобождения палестинских заключенных в рамках договора о прекращении огня с движением ХАМАС, сообщает ТАСС .

«Не в нашей компетенции вмешиваться в дела такого рода, в которых сфера судебного надзора крайне узка», — заявили судьи.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о подписании сделки об освобождении заложников и прекращении огня на территории сектора Газа с палестинским движением ХАМАС, США и Катаром. Первых из них планируют освободить 20 января 2025 года.

Позже Нетаньяху заявил, что армия Израиля не начнет останавливать огонь в секторе Газа до момента, пока радикальное движение ХАМАС не передаст список освобожденных заложников.